Путин ответил на вопрос, достоин ли Трамп Нобелевской премии мира

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан высказался о неприсуждении американскому президенту Дональду Трампу Нобелевской премии мира. Он заявил, что Трамп много делает для разрешения кризисов, отметив при этом, что не знает, заслуживает ли глава Белого дома Нобелевской премии мира.

«Достоин или недостоин действующий президент США Нобелевской премии, я не знаю. Но он реально много делает, для того чтобы разрешить такие сложные, длящиеся годами, а то и десятилетиями кризисы. И по отношению к кризису на Украине он искренне стремится к этому. Самый яркий пример – это ситуация на Ближнем Востоке. Если удастся довести до конца все, к чему Дональд стремился, все, о чем он говорил и что он пытается сделать, – это историческое событие», – заявил Путин.

Российский лидер выразил надежду на то, что еще много удастся сделать «на основе договоренности и обсуждений в Анкоридже». «Но он (Трамп – прим. ред.) точно старается, работает над этими вопросами достижения мира и разрешения сложных международных ситуаций», – заключил российский лидер.

При этом Путин отметил, что Нобелевский комитет иногда присуждал награду людям, которые для мира ничего не сделали. По его словам, такие решения нанесли огромный ущерб авторитету премии.

Ранее сегодня Нобелевский комитет присудил премию мира лидеру венесуэльской оппозиции Мария Корине Мачадо «за неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя решение Нобелевского комитета, заявила, что комитет наглядно продемонстрировал, что политика для него оказалась важнее мира. По ее словам, президент США продолжит урегулировать военные конфликты, несмотря на решения не в его пользу.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что за время своего президентства он уже остановил несколько военных конфликтов, поэтому заслужил Нобелевку, сообщал «Новый День».

