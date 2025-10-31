Иран назвал безответственным заявление Трампа по ядерным испытаниям

Иран осудил заявление Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний США, назвав его «безответственным», посчитав его «серьёзной угрозой миру».

«Объявление о возобновлении ядерных испытаний является регрессивной и безответственной мерой, представляющей серьёзную угрозу международному миру и безопасности. Мир должен объединиться и привлечь Соединённые Штаты к ответственности за нормализацию распространения этого отвратительного оружия», – заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в четверг вечером.

Хотя Запад и Израиль подозревают Иран в тайной разработке ядерного оружия, несмотря на его отрицания, министр заявил, что Соединенные Штаты представляют собой «самый опасный риск распространения в мире».

Напомним, что накануне Трамп заявил о том, что США возобновят ядерные испытания, которые не проводились 30 лет.

Китай в ответ выразил надежду на то, что США будут соблюдать условия межгосударственных соглашений по ядерному оружию, а Россия сообщила, что будет действовать соответственно ситуации.

Тегеран, Елена Васильева

