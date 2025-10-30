Кремль об ответе на ядерные испытания США: Россия будет действовать соответственно ситуации

Россия будет исходить из ситуации, если США нарушат мораторий на проведение ядерных испытаний. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Москва и Вашингтон ввели моратории на проведение ядерных испытаний в 1990-х годах. Сегодня перед встречей с китайским лидером Дональд Трамп внезапно заявил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. По словам американского президента, Китай и Россия – другие крупнейшие ядерные державы мира – могут догнать США в течение пяти лет.

Песков подчеркнул, что США – суверенная страна и имеет право на суверенные решения, но российский президент Владимир Путин неоднократно повторял, что если кто-то отойдет от моратория, то РФ будет действовать соответственно ситуации.

При этом представитель Кремля отметил, что не знает, о чем речь, говоря о словах Трампа про проведение другими странами ядерных испытаний. Если же президент США имел в виду проведенное Россией испытание крылатой ракеты «Буревестник», то оно не было ядерным, указал Песков.

На вопрос, уведомляли ли США каким-то образом российскую сторону о намерении возобновить ядерные испытания, пресс-секретарь российского президента ответил: «Нет».

Москва, Зоя Осколкова

