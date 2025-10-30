российское информационное агентство 18+

Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия.

«В связи с проводимыми другими странами программами испытаний я поручил министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равноправной основе. Этот процесс начнется немедленно», – написал американский лидер в своей социальной сети.

Трамп отметил, что его страна обладает самым крупным ядерным арсеналом, добавив, что занимался обновлением ядерного оружия во время своего первого президентского срока.

«Из-за огромной разрушительной силы я ненавидел это делать, но у меня не было выбора! Россия занимает второе место, а Китай – третье место, но в течение пяти лет он догонит нас», – заявил глава Белого дома.

Позднее Трамп отказался отвечать на вопрос о проведении новых ядерных испытаний. «Всем спасибо», – сказал президент США журналистам перед переговорами с лидером КНР Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане.

Напомним, в понедельник Трамп заявил о «неуместности» заявления президента России Владимира Путина об испытаниях российской ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем. «Путину неуместно так говорить. Он должен положить конец конфликту на Украине», – сказал президент США. По его мнению, именно этим должен заниматься российский лидер, «а не испытывать ракеты».

