В Брюсселе подтвердили обсуждение новых визовых ограничений для россиян

Еврокомиссия ведет переговоры со странами Евросоюза о введении дополнительных ограничений в выдаче шенгенских виз гражданам России. Об этом сообщил представитель ЕК Маркус Ламмерт на брифинге.
«Мы уже ввели визовые ограничения <…> и следим за их исполнением, мы обсуждаем в координации со странами ЕС дополнительные меры, но пока мы не имеем каких-либо подробностей», – сказал дипломат.
Вместе с тем он отметил, что Еврокомиссия не может наложить общий запрет, поскольку вопрос виз находится в компетенции стран-членов сообщества.
Издание Politico ранее сообщило, что ЕС планирует отменить выдачу гражданам России шенгенских мультивиз. Россияне смогут получать только визы под конкретную поездку. Отмечалось, что новые правила вступят в силу уже на этой неделе.
В Кремле, комментируя данную публикацию, заявили, что Евросоюз будет и дальше вводить ограничения на передвижение россиян.
Брюссель, Наталья Петрова
