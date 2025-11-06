В Брюсселе подтвердили обсуждение новых визовых ограничений для россиян

Еврокомиссия ведет переговоры со странами Евросоюза о введении дополнительных ограничений в выдаче шенгенских виз гражданам России. Об этом сообщил представитель ЕК Маркус Ламмерт на брифинге.

«Мы уже ввели визовые ограничения <…> и следим за их исполнением, мы обсуждаем в координации со странами ЕС дополнительные меры, но пока мы не имеем каких-либо подробностей», – сказал дипломат.

Вместе с тем он отметил, что Еврокомиссия не может наложить общий запрет, поскольку вопрос виз находится в компетенции стран-членов сообщества.

Издание Politico ранее сообщило, что ЕС планирует отменить выдачу гражданам России шенгенских мультивиз. Россияне смогут получать только визы под конкретную поездку. Отмечалось, что новые правила вступят в силу уже на этой неделе.

В Кремле, комментируя данную публикацию, заявили, что Евросоюз будет и дальше вводить ограничения на передвижение россиян.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube