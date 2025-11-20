Рубио рассказал о проработке идей по прекращению конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон продолжает поиск вариантов по прекращению конфликта на Украине с учетом позиций Москвы и Киева. По его мнению, для урегулирования конфликта обе стороны должны пойти на уступки.

«Прекращение смертоносной войны, подобной той, что ведется на Украине, требует широкого обмена серьезными и реалистичными идеями. Достижение прочного мира потребует от обеих сторон пойти на непростые, но необходимые уступки», – написал глава Госдепа в X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).

Рубио добавил, что американская сторона прорабатывает предложения по урегулированию украинского кризиса. «Именно поэтому мы продолжаем разрабатывать список потенциальных идей по прекращению этой войны на основе информации от обеих сторон конфликта», – подчеркнул он.

Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщили о разработке администрацией Дональда Трампа плана украинского урегулирования из 28 пунктов и консультациях с Россией по этой теме. Марко Рубио назывался одним из авторов мирных предложений. План предусматривает, в том числе, территориальные уступки со стороны Киева в обмен на гарантии безопасности. Как пишет The Wall Street Journal, администрация Трампа использовала тот же подход, который брала на вооружение для достижения прекращения огня в секторе Газа – разработать многопунктный план, а затем подтолкнуть стороны конфликта к его принятию. По сведениям издания, Вашингтон рассматривает для России возможность возобновления экономического сотрудничества с Западом, а для Украины – поддержку в восстановлении инфраструктуры, сообщает RT. По данным телеканала NBC, Трамп уже одобрил рамочный документ по украинскому урегулированию. Между тем украинской стороне мирный план не понравился. Проинформированные о документе украинские чиновники заявили, что план содержит неприемлемые для Киева уступки и во многом совпадает с «максималистскими» требованиями Кремля пишет FT. Без существенных изменений для Украины план неприемлем, подчеркнули они.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила накануне ТАСС, что, Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет некого плана по Украине, о котором пишут СМИ. В Кремле в тот же день заявили, что не могут сообщить какие-либо новости в отношении контактов России и США по украинскому урегулированию.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube