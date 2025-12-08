Семь стран ЕС призвали фон дер Ляйен поторопиться с изъятием активов России в пользу Киева

Лидеры семи стран Европейского союза обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Антониу Коште с призывом ускорить принятие решения по «репарационному кредиту» Украине за счет активов России. Об этом пишет издание Politico.

Под соответствующим письмом подписались Эстония, Литва, Латвия, Польша, Финляндия, Швеция и Ирландия. Лидеры этих стран указали на «экстренный характер украинских бюджетных и военных нужд».

«Мы решительно поддерживаем предложение Еврокомиссии о репарационном кредите, финансируемом за счет средств от замороженных российских активов в ЕС. <…>Время играет существенную роль», – говорится в письме.

В обращении также подчеркивается, что приняв решение о репарационном кредите в Евросовете в декабре, ЕС получит возможность «поставить Украину в выгодное положение для самозащиты и ведения переговоров о справедливом и прочном мире».

В начале декабря глава Еврокомиссии фон дер Ляйен объявила, что Брюссель одобрил план по выделению репарационного кредита для Киева, который предполагается за счет экспроприации российских активов в Европе. По ее словам, это решение, наряду с кредитами ЕС, позволит обеспечить потребности Украины в ближайшие два года в условиях конфликта с Россией.

В МИД России в свою очередь заявили, что воровство российских активов не останется без ответа, и он станет для Европы сюрпризом.

Тем временем планы Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для выделения крупного кредита Украине не понравились США. Вашингтон давит на ряд стран ЕС, пытаясь заблокировать инициативу, сообщал Bloomberg со ссылкой на неназванных дипломатов. По данным источников, официальные лица США заявили государствам-членам ЕС, что российские активы необходимы для обеспечения мирного соглашения между Киевом и Москвой и не должны использоваться для продолжения конфликта.

Москва, Наталья Петрова

