Кремль: после встречи Путина с Уиткоффом важно понять итоги работы США с Киевом

России важно понять итоги переговоров США и Украины по проекту мирного плана. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что была проделана обстоятельная работа в Москве на встрече Путина с Уиткоффом и с Кушнером. Потом Уиткофф и Кушнер на основе тех результатов, которые были достигнуты в Москве, уже работали с делегацией украинских переговорщиков во главе с Умеровым. Вот сейчас нам важно понять, собственно, какие итоги этой работы», – сказал представитель Кремля журналистам.

«Очевидно, что сейчас стороны все-таки больше понимают, что работать надо в тишине. Подобная работа не может вестись абсолютно публично, это неконструктивно, и главное, что это не дает добиться результата», – добавил он, отметив, что Москва рассчитывает в ближайшее время получить результаты консультаций Вашингтона и Киева.

Отвечая на вопрос о возможных разногласиях в украинском руководстве по поводу завершения конфликта, Песков отметил, что «Кремль не знает точно, какие там расхождения во мнениях».

Ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что после встреч украинских и американских переговорщиков в Майами остались нерешенными сложные вопросы. Дипломат уточнила, что наибольшие трудности вызывают вопросы территорий и гарантий безопасности Украине. При этом Стефанишина отметила, что работа по поиску приемлемого решения продолжается.

Меж тем AFP со ссылкой на информированный источник передает, что территориальный вопрос остается «самым проблемным» в переговорах по урегулированию на Украине. Отмечается, что Вашингтон ищет любые варианты, чтобы Киев согласился пойти на уступки.

Напомним, президент США Дональд Трамп накануне заявил, что разочарован Владимиром Зеленским, поскольку тот еще не ознакомился с текущим проектом мирного плана.

Сегодня Зеленский в Лондоне обсудит с Умеровым итоги переговоров с США, заявили в офисе главы киевского режима. Кроме того, как сообщалось ранее, Зеленский встретится в британской столице с Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем, а также созвонится с лидерами ЕС и генсеком НАТО. Из Лондона глава киевского режима отправится в Брюссель, где сегодня вечером встретится с генсеком НАТО Марком Рютте, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой.

