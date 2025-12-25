Постпред США назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине

Завершение конфликта на Украине возможно в ближайшие 90 дней, предположил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Если это и произойдет, то в течение следующих 90 дней», – сказал он в интервью Fox News.

По словам Уитакера, эта зима может быть действительно суровой для Украины из-за ударов Вооруженных сил РФ по энергетической инфраструктуре. «Но в то же время украинцы не сидят, сложа руки, они лоббируют нанесение своих собственных ударов против русских, которые наносят ущерб их инфраструктуре и нефтегазовой отрасли. И поэтому это нужно прекратить», – отметил он.

Уитакер также заявил, что США практически полностью согласовали гарантии безопасности для Украины. При этом, по его утверждению, у России нет возражений по этому вопросу. «Гарантии в основном мы с Украиной разрешили. И я думаю, вы знаете, русские не возражают против этого», – сказал он.

По его словам, Вашингтон за последние две недели добился сокращения числа спорных вопросов по украинскому урегулированию, но все еще «остаются вопросы, которые нужно решить так, чтобы обе стороны пришли к согласию».

Постпред добавил, что спецпосланник президерта США Стив Уиткофф, зять главы Белого домаДжаред Кушнер предпринимают необходимые усилия для достижения долгосрочного мира. «Вызов будет заключаться в проведении сложных финальных переговоров», – заключил Уитакер. Он добавил, что США будут оказывать давление не только на Россию, но и на Украину.

Напомним, в минувшие выходные в Майами прошли переговоры российской и американской делегаций, а также состоялись встречи украинских представителей с американскими переговорщиками. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев провел встречи с Уиткоффом и Кушнером.

Спецпосланник Путина назвал переговоры по украинскому урегулированию конструктивными и допустил, что следующий раунд переговоров может пройти в Москве. По словам Уиткоффа, встречи как с российской стороной, так и с украинской, были продуктивными и конструктивными.

Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что Дмитриев доложил главе государства о результатах переговоров в Майами, и отметил, что на основе полученной информации Москва сформулирует дальнейшую позицию России и в самое ближайшее время продолжит контакты с Вашингтоном.

Вашингтон, Наталья Петрова

