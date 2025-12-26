В Кремле рассказали о новых контактах России и США по итогам визита Дмитриева в Майами

В Кремле уже проанализировали информацию, полученную от спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева по итогам его переговоров в Майами по украинскому урегулированию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. После этого, по его словам, по поручению Владимира Путина состоялся контакт между представителями администраций России и США.

«После того как Кирилл Дмитриев доложил президенту об итогах своей поездки в Америку, об итогах своих контактов с американцами, эта информация была проанализирована и, собственно, по поручению президента Путина состоялся контакт между представителями администрации России и Соединенных Штатов», – рассказал Песков журналистам.

По его словам, «условлено продолжать диалог».

Представитель Кремля уточнил, что с российской стороны в ходе последнего контакта с Вашингтоном участвовал помощник президента РФ Юрий Ушаков, от США было «несколько собеседников». Он не назвал их имена.

При этом в Кремле отказались сообщить, что за документы привез Дмитриев, и оценить их. «Этого я не могу сказать. Мы по-прежнему считаем в настоящий момент, что распространение этой информации может негативно сказаться на ходе переговорного процесса. Поэтому был такой телефонный контакт и решили продолжать диалог. Это единственное, что мы можем сказать», – резюмировал Песков.

Напомним, в минувшие выходные в Майами прошли переговоры российской и американской делегаций, а также состоялись встречи украинских представителей с американскими переговорщиками. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев провел встречи с Уиткоффом и Кушнером.

Спецпосланник Путина назвал переговоры по украинскому урегулированию конструктивными и допустил, что следующий раунд переговоров может пройти в Москве. По словам Уиткоффа, встречи как с российской стороной, так и с украинской, были продуктивными и конструктивными.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Дмитриев доложил главе государства о результатах переговоров в Майами, и отметил, что на основе полученной информации Москва сформулирует дальнейшую позицию России и в самое ближайшее время продолжит контакты с Вашингтоном.

Москва, Наталья Петрова

