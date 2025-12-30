Минобороны России впервые показало «Орешник»

Министерство обороны России опубликовало кадры с подвижным грунтовым ракетным комплексом «Орешник». Подразделение, оснащенное новейшим вооружением, заступило на боевое дежурство в Белоруссии. Во время торжественной церемонии военнослужащие подняли флаг ракетных войск стратегического назначения России, после чего заняли стратегические позиции. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что специалисты боевых расчетов подразделения, оснащенного «Орешником», перед заступлением на боевое дежурство прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах.

В Белоруссии заблаговременно были созданы все условия для несения боевого дежурства и проживания российских военнослужащих, подчеркнули в Минобороны. Сейчас личный состав подразделения осваивает новые районы боевого патрулирования. По словам замкомандира войсковой части, в подразделении в ежедневном цикле проводятся занятия по боевой и тактической подготовке, тактико-специальной подготовке. «Личный состав свой профессионализм уже доказал в ходе плановых занятий», – сказал офицер.

Ранее, 24 декабря глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин доложил Александру Лукашенко о заступлении комплекса «Орешник» на боевое дежурство в республике. Начальник Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко пояснил, что «заступление на боевое дежурство – это не что иное, как приведение комплекса в высшую степень готовности». Он добавил, что районы боевого патрулирования уже определены, сейчас проводится слаживание действий боевых расчетов. Ранее Лукашенко заявлял, что в Белоруссии будут размещены не более 10 «Орешников».

Напомним, президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ сообщил, что ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство до конца 2025 года.

«Орешник» был впервые применен российскими военными 21 ноября 2024 года по военному заводу в Днепропетровске в ответ на атаки западными дальнобойными ракетами по территории России. В августе Путин заявил, что в России уже началось серийное производство «Орешника».

По информации портала «Объясняем.рф», ракета «Орешник» способна нести боевую часть массой до 1,5 тонны, ее максимальная дальность поражения составляет 5,5 тысячи километров.Кроме того, «Орешник» способен доставлять ядерные заряды суммарной мощностью до 900 килотонн (45 Хиросим).

