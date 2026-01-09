Медведев обозначил цель новых американских санкций против России

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил введение новых антироссийских санкций со стороны США с целью склонить Москву к «абсолютно неприемлемым компромиссам» по Украине. Новые американские рестрикции будут неприятны, но Россия выстоит и в этот раз, подчеркнул он.

«Санкции против России, о которых объявил Трамп и которые он «надеется не использовать». Тут все ясно, и иллюзий никаких. Санкционная политика США продолжится при любой погоде.

Россию будут склонять к таким компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, которые для нас абсолютно неприемлемы. И тогда главарь Белого дома «вынужденно» будет вводить их в рамках закона старого дегенеративного русофоба Грэма*. Неприятно. Ничего нового. Но выстоим и в этот раз», – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Комментируя похищение Мадуро, Медведев заявил, что американские элиты после устроенного США в Венесуэле должны «просто признать правомерность действий России в ходе СВО». Также он отметил, что Мадуро скорее всего станет «новым латиноамериканским Манделой», если его не освободят.

Подводя итоги первой недели 2026 года, Медведев констатировал, что «год начался бурно». По его оценке, «нынешние международные отношения превратились с начала года в форменный Бедлам». «И вести себя нам нужно соответственно: слишком много буйных вокруг. При понимании того, что таких больных никогда не успокаивают увещевания добрых психиатров. Только санитары с огромными кулаками и флегматичными лицами. Ведь опасным психам требуется или смирительная рубашка, или спасительный укол галоперидола. Как нынешней ночью на западе бандеровской Окраины», – считает политик.

Накануне американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* сообщил, что президент Трамп одобрил продвижение подготовленного в сенате законопроекта об ужесточении санкций против России. По его словам, голосование по документу может состояться на следующей неделе. Ранее сенатор заявлял, что документ позволит президенту США вводить таможенные пошлины в размере 500% и вторичные санкции в отношении стран, которые продолжают покупать российскую нефть и газ. Законопроект поддерживают большинство демократов и республиканцев в Конгрессе, утверждал политик. Документ подготовлен Грэмом* и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.

Позднее Трамп подтвердил, что поддержал законопроект об ужесточении антироссийских санкций, однако выразил надежду, что его применение не потребуется. «Я его поддерживаю. Надеюсь, нам не придется его использовать», – сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News.

* Включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

