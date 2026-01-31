МИД РФ счел лучшей гарантией безопасности для Украины гарантию России

Наличие твердой гарантии безопасности России будет лучшей гарантией безопасности для Украины. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

«Все говорят о том, что необходимо предоставить гарантии безопасности Украине, но я не помню ни одно высказывание за последние месяцы, даже годы, чтобы хоть кто-то сказал о том, что частью мирного урегулирования, мирной формулы должны быть гарантии безопасности России», – цитирует дипломата РИА «Новости».

Как подчеркнул Грушко, лучшей гарантией безопасности для Украины станет «наличие твердой гарантии безопасности России».

Если Москва будет понимать, что территорию Украины не будут использовать как плацдарм для создания угроз России, то и безопасность Киева будет обеспечена, пояснил замглавы МИД РФ.

28 января госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам заявил, что общее соглашение о гарантиях безопасности для Украины достигнуто. По его словам, согласие России на возможные западные гарантии безопасности Украине еще не получено. Проект соглашения, по словам Рубио, предусматривает отправку на Украину европейских войск, в первую очередь французских и британских, и поддержку США. Вашингтон при этом не будет размещать своих военных на украинской территории.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова Рубио, заявил, что гарантии безопасности Киеву, целью которых является сохранить действующий режим на какой-то части территории бывшей Украины, вряд ли обеспечат надежный мир. По словам министра, Москве неизвестно, о каких именно гарантиях безопасности договорились США и Украина.

Ранее российские власти неоднократно заявляли о неприемлемости размещения на Украине войск стран НАТО, указывая, что такой шаг грозит резкой эскалацией. Лавров предупреждал, что Москва отреагирует на любое размещение европейских войск на Украине. По словам министра, Россия «не намерена воевать с Европой», но готова отреагировать на любое возможное размещение европейских войск в соседней стране. Президента РФ Владимир Путин заявлял, что Москва будет считать иностранные контингенты на Украине законными целями.

