«Радикальный рецидив стратегии давления»: Россия осудила действия США в отношении Кубы

Москва решительно осуждает нелегитимные запретительные шаги США в отношении Кубы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия считает режим чрезвычайного положения, введенного Вашингтоном из-за угрозы национальной безопасности, якобы исходящей со стороны Гаваны, рецидивом стратегии давления.

«Речь идет об очередном и весьма радикальном рецидиве, неоднократно применявшейся Вашингтоном стратегии максимального давления на Остров Свободы, направленной на его экономическое удушение», – сказала Захарова.

По ее словам, позиция России «остается неизменной: категорически неприемлемы односторонние меры санкционного воздействия на суверенные независимые государства, принимаемые в обход ООН и положений ее Устава, а также других норм международного права».

«Бросается в глаза, что в новом антикубинском документе Россия, наряду с некоторыми другими равноправными зарубежными партнерами Гаваны, классифицируется как «враждебное» и «злонамеренное» государство», – указала Захарова.

«Навешивание ярлыков не способствует ни стабилизации российско-американского диалога, ни повышению эффективности важных посреднических усилий Вашингтона по урегулированию кризисов в различных регионах мира», – отметила дипломат.

Представитель МИД РФ добавила, что у России и Кубы «особые исторические связи». При этом она подчеркнула, что «сотрудничество не направлено против третьих сторон, не может рассматриваться как идущее в ущерб чьим-либо интересам». Российская сторона намерена последовательно развивать сотрудничество с Кубой «во благо народов наших государств, укрепления международной безопасности и стабильности», – заключила Захарова.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую из Гаваны.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал действия Вашингтона «преступными» и «фашистскими». По его словам, Трамп намерен задушить кубинскую экономику, используя лживые предлоги.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес объявил от имени государства режим международного ЧП из-за действий США. Он охарактеризовал американские действия, как «антикубинские и неофашистские», представляющие опасность для суверенитета Кубы и всех стран, а также «выживания человечества перед лицом ядерной угрозы и изменения климата».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

