Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас утверждает, что Киев на переговорах готов идти «на сложные уступки», которые от него требуют. Такое заявление она сделала на конференции по безопасности в Осло.

«Сейчас мы видим, что украинцев сильно подталкивают к тому, чтобы они пошли на очень трудные уступки, на которые они готовы, потому что они действительно хотят, чтобы эта война прекратилась», – цитирует слова Каллас РИА «Новости».

Напомним, 29 января Каллас заявила о вероятности серьезных территориальных уступок со стороны Украины в обмен на гарантии безопасности. «Если украинцы идут на очень жесткие уступки, то они делают это ради мира», – сказала дипломат.

На следующий день глава киевского режима Владимир Зеленский заявил журналистам, что Украина «не готова к компромиссам, которые ведут к нарушению территориальной целостности» и «не отдаст россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя». По его словам, США предлагают компромиссное решение по созданию свободной экономической зоны, но Киев такой вариант не устраивает. Зеленский настаивает, что территории в Донбассе, контролируемые сейчас Украиной, должны остаться под ее контролем. При этом он дал понять, что согласен на завершение конфликта по текущей линии фронта: «Наименее проблемный вариант – это формула «стоим, где стоим».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова Зеленского, заявил, что высказывания главы киевского режима подтверждают его неадекватность. В этой ситуации, по его словам, России необходимо применять более мощное оружие – «оружие возмездия» – на этом настаивают депутаты Госдумы. Это необходимо для достижения целей специальной военной операции.

Осло, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube