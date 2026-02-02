российское информационное агентство 18+


Понедельник, 2 февраля 2026, 14:12 мск

Каллас заявила о готовности Украины идти «на сложные уступки»

Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас утверждает, что Киев на переговорах готов идти «на сложные уступки», которые от него требуют. Такое заявление она сделала на конференции по безопасности в Осло.

«Сейчас мы видим, что украинцев сильно подталкивают к тому, чтобы они пошли на очень трудные уступки, на которые они готовы, потому что они действительно хотят, чтобы эта война прекратилась», – цитирует слова Каллас РИА «Новости».

Напомним, 29 января Каллас заявила о вероятности серьезных территориальных уступок со стороны Украины в обмен на гарантии безопасности. «Если украинцы идут на очень жесткие уступки, то они делают это ради мира», – сказала дипломат.

На следующий день глава киевского режима Владимир Зеленский заявил журналистам, что Украина «не готова к компромиссам, которые ведут к нарушению территориальной целостности» и «не отдаст россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя». По его словам, США предлагают компромиссное решение по созданию свободной экономической зоны, но Киев такой вариант не устраивает. Зеленский настаивает, что территории в Донбассе, контролируемые сейчас Украиной, должны остаться под ее контролем. При этом он дал понять, что согласен на завершение конфликта по текущей линии фронта: «Наименее проблемный вариант – это формула «стоим, где стоим».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова Зеленского, заявил, что высказывания главы киевского режима подтверждают его неадекватность. В этой ситуации, по его словам, России необходимо применять более мощное оружие – «оружие возмездия» – на этом настаивают депутаты Госдумы. Это необходимо для достижения целей специальной военной операции.

Осло, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика,