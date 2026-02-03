Рютте озвучил условие появления войск НАТО на Украине

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что войска НАТО появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения.

«Как только будет достигнуто мирное соглашение, [на Украине] появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море тех стран, которые согласились», – сказал глава альянса, выступая в Верховной раде Украины во вторник (цитата по «Страна.ua») .

Рютте добавил, что другие члены НАТО будут «помогать другим способом».

Генсек Североатлантического альянса также заявил, что украинским властям придется принимать трудные решения для достижения мирного соглашения по урегулированию кризиса.

Напомним, 28 января госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении общего соглашения о гарантиях безопасности для Украины. Проект предусматривает отправку на Украину европейских войск, в первую очередь французских и британских, и поддержку со стороны США. Вашингтон при этом не будет размещать своих военных на украинской территории. Рубио отметил, что согласие России на возможные западные гарантии безопасности Украине еще не получено.

Ранее российские власти неоднократно заявляли, что Москва не приемлет размещения военного контингента Запада на Украине, и будут расценивать такой шаг как иностранную интервенцию, несущую прямую угрозу безопасности России. В Москве предупреждали, что такие действия грозят резкой эскалацией.

Замглавы МИД России Александр Грушко 1 февраля заявил, что Москва выступает против членства Украины в НАТО и размещения на ее территории любых иностранных сил. Днем ранее он отметил, что наличие твердой гарантии безопасности России будет лучшей гарантией безопасности для Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров до этого заявлял, что Москва отреагирует на любое размещение европейских войск на Украине. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия будет считать иностранные контингенты на Украине законными целями.

Киев, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

