Второй день переговоров по Украине стартовал в Женеве

В Женеве начался второй день переговоров между Россией, США и Украиной по мирному урегулированию. Об этом сообщают ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Как и накануне, встреча в отеле InterСontinental проходит за закрытыми дверями. Во вторник, 17 февраля, консультации продолжались шесть часов. Диалог шел в нескольких форматах: российско-американском, российско-украинском и трехстороннем. Российскую переговорную группу возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Возглавляющий украинскую делегацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что сегодня «консультации проходят в группах по направлениям в рамках политического и военного блоков». «Работаем над уточнением параметров и механики, которые мы обсудили вчера», – написал он в своем телеграм-канале.

Источник RT ранее сообщил, что переговоры в Женеве в среду продолжатся в рамках военной и политической рабочих групп.

Член американской делегации, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф высказал мнение, что на вчерашней встрече сторонам удалось достичь существенного прогресса.

Женева, Наталья Петрова

