МИД РФ: Переговоры по Украине идут сложно и непросто, но будут продолжены

Переговоры по урегулированию украинского конфликта идут сложно, но будут продолжены. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, входивший в состав российской делегации в Женеве, на полях международного дискуссионного клуба «Валдай».

Дипломат напомнил о заявлении главы группы российских переговорщиков, помощника президента РФ Владимира Мединского: «Сказал он очень кратко и емко, что переговоры идут». «Идут сложно, непросто, но они идут и будут продолжены», – подчеркнул Галузин, чьи слова приводит ТАСС.

Замминистра сообщил журналистам, что в Женеве обсуждался весь комплекс вопросов в контексте поиска политико-дипломатического урегулирования. «Я удовлетворен, что диалог по Украине обрел хорошую динамику», – сказал он. Галузин подчеркнул, что прошедшие в Женеве переговоры «по чувствительным, действительно острым вопросам» нацелены на результат и достижение взаимоприемлемых решений. Это значит, что они должны проходить, насколько возможно, «в спокойной обстановке и в должной дипломатической тишине», указал он.

По словам Галузина, место проведения следующего раунда переговоров пока не определено. «Главное – это не географическое положение площадки для переговоров. Главное – суть», – подчеркнул он (цитата по РБК).

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле не намерены комментировать итоги консультаций в Женеве. «Сейчас переговоры идут на той стадии, которая не должна предусматривать какое-то публичное обсуждение», – сказал он.

Песков также отметил, что в Кремле пока нет понимания того, когда и где состоится следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию. Вместе с этим он добавил, что как будут известны все детали, СМИ проинформируют об этом.

Накануне в Женеве завершились двухдневные переговоры по Украине с участием российских, американских и украинских представителей. Глава российской делегации Владимир Мединский оценил прошедшие консультации как «тяжелые, но деловые».

Источник РИА «Новости» сегодня сообщил, что следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию планируется также провести в Женеве.

