Глава Минобороны Великобритании Хили заявил о желании направить британский воинский контингент на Украину.

«Я хочу быть министром обороны, который разместит британские войска на территории Украины, потому что это будет означать окончание войны», – сказал он газете The Telegraph.

По его мнению, это будет означать, что «мы договорились об урегулировании украинского кризиса», а безопасная Европа «нуждается в сильной и суверенной Украине».

С аналогичным предложением выступил бывший британский премьер-министр Борис Джонсон. Он призвал ЕС и Великобританию ввести войска на Украину немедленно.

«Я не вижу никаких логических причин, по которым мы не могли бы направить туда мирные сухопутные войска, чтобы продемонстрировать нашу поддержку, нашу конституционную поддержку свободной, независимой Украины», – сказал Джонсон в эфире BBC.

Если Великобритания «собирается разработать план по вводу войск <…> после прекращения боевых действий, то «почему бы не сделать это сейчас, просто чтобы подчеркнуть, что решение за украинцами?» – подчеркнул он.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва не приемлет размещение войск Запада на Украине. Он также отметил, что наличие твердой гарантии безопасности России будет лучшей гарантией безопасности для Украины.

Надо отметить, что российские власти неоднократно заявляли о неприемлемости размещения на Украине войск стран НАТО, указывая, что такой шаг грозит резкой эскалацией. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что Москва отреагирует на любое размещение европейских войск на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что Москва будет считать иностранные контингенты на Украине законными целями.

Лондон, Наталья Петрова

