В МИД РФ заявили о недопустимости размещения западных войск на Украине

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва не приемлет размещение войск Запада на Украине.

По слвоам дипломата, Россия выступает против членства Украины в НАТО и размещения на ее территории любых иностранных сил. «Никакой разницы нет, если, скажем, на голове французского капрала будет кепка, на ней написано «НАТО» или «ЕС». От этого дело не меняется. Поэтому мы от нашей позиции не отходили», – приводит слова Грушко РИА «Новости».

Замглавы российского МИД накануне отмечал, что наличие твердой гарантии безопасности России будет лучшей гарантией безопасности для Украины.

28 января госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении общего соглашения о гарантиях безопасности для Украины. Проект предусматривает отправку на Украину европейских войск, в первую очередь французских и британских, и поддержку со стороны США. Вашингтон при этом не будет размещать своих военных на украинской территории. Рубио отметил, что согласие России на возможные западные гарантии безопасности Украине еще не получено.

Ранее российские власти неоднократно заявляли о неприемлемости размещения на Украине войск стран НАТО, указывая, что такой шаг грозит резкой эскалацией. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что Москва отреагирует на любое размещение европейских войск на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва будет считать иностранные контингенты на Украине законными целями.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube