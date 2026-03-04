Захарова: ситуация на Ближнем Востоке не помешает поставкам оружия Киеву

Кризис на Ближнем Востоке не будет препятствовать НАТО и Европе продолжению украинского конфликта и накачке Киева вооружениям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нет оснований полагать, что текущая международная обстановка резко снизит усилия натовских, прежде всего европейских, стран, направленные на продолжение конфликта и дальнейшую накачку киевского режима вооружениями и военной техникой», – сказала Захарова в ходе брифинге в ответ на вопрос о влиянии ситуации на Ближнем Востоке на поставки ракет Украине (цитата по ТАСС).

По словам дипломата, «эмиссары киевского режима, его западных спонсоров долгое время настойчиво обрабатывали власти государств Персидского залива в целях организации передачи Киеву имеющихся у них систем ПВО и ракет к ним», но безуспешно. «Теперь уже среди самих монархий залива с учетом последних событий буквально возник дефицит таких систем», – отметила Захарова.

Она также обратила внимание на заявление властей ФРГ о том, что «Берлин исчерпал все запасы систем Patriot для предоставления Киеву». «Я не могу сказать, исчерпал вообще или это для прекращения общения на эту тему с Зеленским было сказано, не знаю, но такие заявления прозвучали», – указала Захарова.

Накануне газета Politico сообщила, что из-за пересмотра приоритетов США в связи с военной действиями против Ирана поставки американского оружия Киеву могут прекратиться.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что боится нехватки оружия и внимания западных союзников из-за Ирана.

Москва, Наталья Петрова

