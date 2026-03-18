Российский посол назвал вероятное место новых переговоров по Украине

Очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может состояться в Женеве, однако для российской стороны эта площадка не считается предпочтительной. Об этом заявил посол России в Берне Сергей Гармонин.

«Исходим из того, что Швейцария может, в принципе, выступать одной из потенциальных площадок для проведения переговоров наравне с другими странами, если для этого есть логистические предпосылки», – приводит слова дипломата ТАСС. По его словам, Берн должен обеспечить надлежащие условия для доступа российских переговорщиков без «надуманных ограничений».

«В целом же Женева, как не раз отмечали российские официальные лица, не является для России предпочтительной площадкой», – подчеркнул Гармонин.

Меж тем накануне стало известно, что Турция готова принять у себя следующий раунд переговоров по Украине. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, который состоялись 17 марта, сообщало агентство Anadolu.

Дата и место нового раунда трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию пока не определены, сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва ждет следующего раунда переговоров, но понимает, что приоритеты у американских переговорщиков сейчас другие.

15 марта Песков заявил газете Financial Times, что в переговорах по урегулированию украинского конфликта наступила пауза из-за смены приоритетов США.

Москва, Наталья Петрова

