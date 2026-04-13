Кремль прокомментировал поражение Орбана на выборах в Венгрии

В Кремле прокомментировали результаты парламентских выборов в Венгрии, по итогам которых победу одержала оппозиционная партия «Тиса». Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва с уважением относится к выбору венгров и рассчитывает продолжить «весьма прагматичные» контакты между двумя странами с новым руководством Венгрии.

«Мы слышали заявления, тем более о готовности вести диалог. Разумеется, это будет полезно и для Москвы, и для Будапешта. Какие будут действия нового руководства Венгрии? Ну, наверное, надо набраться терпения и посмотреть, что будет происходить. Мы еще раз повторяю, заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы», – сказал представитель Кремля журналистам.

Песков при этом отметил, что в отношении европейских стран о взаимности говорить не приходится, но Россия готова к диалогу.

Говоря о возможности восстановления работы нефтепровода «Дружба» и его востребованности для для Будапешта и других европейских стран, пресс-атташе Кремля заявил, что нужно спрашивать об этом Венгрию и европейцев, однако, по его словам, «Россия является и будет оставаться одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире».

Также Песков заявил, что выборы в Венгрии не окажут влияние на развитие ситуации вокруг конфликта на Украине. «Это, наверное, разные процессы. Поэтому я здесь какой-то связи не усматриваю», – сказал он.

Комментируя возможную разблокировку новым правительством Венгрии кредита ЕС Украине в 90 млрд евро, выделение которого ранее остановил Будапешт, Песков указал что соответствующее решение будет приниматься в Брюсселе. По его словам, любые действия, направленные на подпитывание милитаристских устремлений Киева, не способствуют поиску мирного урегулирования

Песков добавил, что для России предпочтительно достигнуть этих целей путем политико-дипломатических переговоров и «до тех пор, пока эти переговоры не принесли результатов, продолжается специальная военная операция».

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. Согласно результатам подсчета почти 99% голосов, оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра получила 53,07% голосов и 138 мест в 199-местном парламенте. Правящая партия действующее премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» набрала 38,43% голосов и может рассчитывать на 55 мандатов. Орбан признал поражение своей партии, подчеркнув, что она продолжит служить стране, находясь в оппозиции.

Мадьяр после победы на выборах заявил, что Венгрии придется вести диалог с президентом России Владимиром Путиным вне зависимости от смены правительства. При этом он подчеркнул, что не намерен контактировать с Россией в дружеском ключе.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

