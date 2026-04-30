Медведев: в 2026 году ВС РФ пополнили 127 тысяч контрактников

Контракт о прохождении службы в Вооруженных силах России в 2026 году заключили уже 127 тысяч человек. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Еще 10 тысяч человек стали добровольцами, добавил он.

Медведев ранее сообщал, что в 2025 году на военную службу по контракту отправились более 422 тысяч человек, еще 32 тысячи зачислили в добровольческие подразделения.

В марте зампред Совбеза РФ заявлял о более 80 тысячах человек, подписавших контракт с ВС РФ без учета добровольцев. Медведев при этом указал на отсутствие необходимости объявлять новую волну мобилизации.

Москва, Наталья Петрова

