В Кремле надеются на скорую финализацию работы по обмену пленными

В Кремле надеются, что работа по обмену пленными с Украиной будет финализирована в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Петрова. По его словам, над этим работают соответствующие службы.

«Речь идет о договоренности об обмене пленными тысяча на тысячу. Это всегда очень сложный процесс. Это сложный и длительный процесс согласования списков. Соответствующие службы работают в этом направлении», – сказал Песков в комментарии «Интерфаксу».

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина в ответ на его просьбу согласились ввести режим прекращения огня с 9 по 11 мая. В рамках этой договоренности стороны также должны произвести обмен пленными по формуле 1000 на 1000.

9 мая президент РФ Владимир Путин сообщил журналистам, что Москва еще 5 мая передала Киеву предложение об обмене, в частности, список из 500 украинских военнослужащих, находящихся в России.

«Первоначально реакция была такая, что нужно посмотреть повнимательнее, может быть, не все 500, может быть 200, а потом вообще они сошли с радаров и прямо сказали, что они не готовы к этому обмену. Не хотят», – рассказал российский лидер, отметив, что от Украины никаких предложений по обмену не поступало.

Москва, Наталья Петрова

