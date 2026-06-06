Советник Путина заявил о попытках США выйти из переговоров по Украине

США пытаются выйти из переговоров по урегулированию на Украине, понимая неизбежность исхода СВО в пользу России. Такое мнение высказал советник президента РФ Антон Кобяков.

«Обратите внимание, как США пытаются выйти из переговоров. Госсекретарь Рубио открыто говорит: «Не видим смысла». Оно и понятно. США разожгли конфликт, всех втянули в него, а теперь делают вид, что могут стать посредниками», – сказал он во время итогового брифинга по итогам ПМЭФ (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Кобякова, инициатива конгресса США ужесточить антироссийские санкция обусловлена тем, что Вашингтону «понятен исход СВО».

«Все будет не в их пользу, в нашу пользу. А теперь что им необходимо сделать? Необходимо максимально усложнить нам жизнь», – сказал Кобяков.

Накануне новый пакет санкций против России прошел первый этап согласования в Палате представителей Конгресса. Ограничения коснутся финансовых и нефтяных компаний, а также товаров и услуг. Для вступления документа в силу после нижней палаты Конгресса он должен получить одобрение Сената.

До этого госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская администрация готовит новые рестрикции в отношении России. По его словам, в настоящее время идет работа над согласованием формулировок законопроекта, предложенного сенатором-республиканцем США Линдси Грэмом*. Рубио отметил, что президент Дональд Трамп дал на это свое согласие.

Вместе с тем, глава Белого дома накануне заявил, что он сам и вице-президент Джей Ди Вэнс вовлечены в процесс урегулирование украинского конфликта. «Мы хотим довести это до конца», – сказал Трамп журналистам на борту борта №1 по пути в Висконсин. По мнению президента США, Москва и Киев приближаются к достижению мирной сделки.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами международных информагентств заявлял, что американский лидер «искренне стремится к урегулированию кризиса на Украине». Также он говорил, что Киев не заинтересован в прекращении боевых действий.

* Включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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