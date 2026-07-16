«Классика цензуры»: Захарова оценила действия Google Play с удалением приложений «Макс» и «ВКонтакте»

Ситуация с удалением приложений «Макс» и «ВКонтакте» из Google Plaу является «классикой западной цензуры». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Классика западной цензуры», – сказала она в комментарии РИА «Новости» по поводу действий американской IT-компании.
Сегодня стало известно, что приложения «ВКонтакте» и «Макс» исчезли из Google Plaу.
Ранее сообщалось, что корпорация Apple удалила приложения из App Store. Это значит, что владельцы IPhone не смогут скачать или обновить эти программы, а уведомления перестали приходить.
Москва, Анастасия Смирнова
© 2026, РИА «Новый День»