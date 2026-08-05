В Вене прошли переговоры по Украине с участием экс-чиновников из России и ЕС – Bloomberg

Бывшие высокопоставленные чиновники из Великобритании, Франции, Германии и России провели встречу в Вене в июле для обсуждения потенциальных условий переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По сведениям собеседников агентства, во встрече участвовали бывший советник по национальной безопасности Великобритании Тим Барроу, бывший государственный секретарь Германии Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон. Источники отказались раскрыть имя бывшего кремлевского чиновника, присутствовавшего на переговорах.

В МИД Франции и Германии отказались от комментариев, говорится в публикации. В Берлине отметили, что «не располагают информацией об упомянутых обсуждениях». Представитель британского правительства заявил, что не комментирует заявления бывших чиновников. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на запрос о комментарии не ответил.

Как отмечает Bloomberg, Франция, Германия и Великобритания сейчас сотрудничают с Украиной в поиске способов организации прямых переговоров с Россией, чтобы попытаться положить конец конфликту. Источники агентства отказались сообщить, была ли встреча экс-чиновников в Вене санкционирована странами евротройки. Один из них заявил, что Великобритания приветствует эти усилия, а другой сообщил, что Париж осведомлен о них.

Напомним, 21 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о тайных переговорах представителей России и Германии, которые прошли в середине июля в Баку. Он рассказал, что российскую сторону на встрече представляли экс-глава российского правительства Виктор Зубков и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. При этом имена представителей германской стороны он не назвал. По словам Алиева, если подобные контакты способны способствовать завершению войны между Россией и Украиной, то Азербайджан может только приветствовать такие усилия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что ничего не знает о встрече представителей России и Германии в Баку.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube