В Кремле опровергли слухи о новой волне мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления о якобы подготовке новой волны мобилизации в стране, которые появляются в западных СМИ, являются ничем иным как информационными утками, которые распространяют с целью дестабилизации обстановки в РФ.

«Это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране, – сказал представитель Кремля в комментарии RTVI. – Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле».

В конце июля эту тему комментировал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он назвал слухи о мобилизации в стране «пургой» и лживой провокацией, раздуваемой врагом в преддверии выборов в Госдуму.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии необходимости в массовой мобилизации в РФ. Дипломат сказал, что, по его информации, российское руководство не планирует проводить массовую мобилизацию.

Москва, Наталья Петрова