Банкам предложили списывать долги по ипотеке после изъятия жилья

Кредиторам предлагается рассмотреть возможность прекратить взыскание остатка долга по ипотеке с тех граждан, у которых изъяли залоговое жилье. С такой инициативой выступил Центробанк.

В информационном письме Банк России отмечает, что списание долгов в этом случае наилучшая практика, такая мера больше отвечает интересам потребителей.

По данным регулятора, в России нередки случаи, когда банки продолжают взыскивать остаток долга даже после того, как у заемщика изъяли залоговое жилье. Так бывает, если цена квартиры или дома не покрывает всего долга по кредиту или жилищному займу.

«Несоблюдение кредиторами перечисленных положений закона… нарушает права и охраняемые законом интересы заемщиков <…>, приводит к необоснованному увеличению долговой нагрузки и объема просроченных обязательств заемщиков»,– отметили ЦБ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.06.19

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