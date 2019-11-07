Власти хотят повесить на россиян ремонт ветхого жилья

Минстрой России предлагает ремонтировать ветхое жилье с износом более 70% за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В настоящее время объем ветхого жилья в России оценивается в 25 млн квадратных метров. Для таких зданий планируется разработать отдельные трехлетние подпрограммы капремонта. Создание этих подпрограмм предусматривается новым законопроектом по расселению аварийного жилья. Помимо средств граждан, подпрограммы капремонта ветхого жилья могут софинансироваться из регионального и муниципального бюджетов по решению местных властей. В ветхих домах будут проводиться необходимые работы для поддержания их в безопасном для жильцов состоянии до тех пор, пока дома не будут переведены в аварийный фонд, отмечает издание.

Данная инициатива будет обсуждаться в Госдуме 7 ноября.

Эксперты меж тем полагают, что взносы россиян на поддерживающий ремонт могут оказаться бесполезными тратами, поскольку ветхое жилье в конечном итоге придет в негодность. По их мнению, жильцов ветхих домов легче расселить, а денежные средства направить на строительство нового жилья.

Ранее Счетная палата пришла к выводу, что региональные программы капремонта жилья, стартовавшие в 2014 году, пока не оправдывают ожиданий. В контрольном ведомстве отметили, что объем жилого фонда с износом 66-70% и выше не только не сократился, но и увеличился. Таким образом, полагает Счетная палата, региональные программы капитального ремонта жилья не справляются со своими задачами. Одна из причин – нехватка средств по причине «недостаточного размера взноса на капремонт».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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