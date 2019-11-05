Ветхого жилья становится больше: СП констатировала провал программы капремонта

Счетная палата проанализировала реализацию региональных программ капитального ремонта жилья, стартовавших в 2014 году, и пришла к выводу, что они пока не оправдывают ожиданий. Объем жилого фонда с износом 66-70% и выше не только не сократился, но и «имеет тенденцию к увеличению», заявило контрольное ведомство со ссылкой на данные Росстата и Минстроя. Контрольное ведомство напомнило, что «капремонт направлен на сохранение и поддержание надлежащего состояния жилищного фонда и недопущение роста ветхого и аварийного жилья». Таким образом, полагает СП, региональные программы капитального ремонта жилья не справляются со своими задачами, говорится в сообщении ведомства. Одна из причин – нехватка средств по причине «недостаточного размера взноса на капремонт».

Как сообщила аудитор Светлана Орлова на коллегии ведомства, на 1 января текущего года в 737 тысячах многоквартирных домов, включенных в программы капремонта, проживало почти 93 млн человек, что составляет «64% общего населения страны». Бюджетные деньги на проведение капремонта при этом практически не привлекаются, а граждане «перечисляют деньги из своих, как правило, небольших доходов в виде взносов», указала она.

В числе системных проблем в области проведения капремонта Счетная палата назвала отсутствие единого порядка формирования региональных программ и системы технического учета жилищного фонда. Ведомство попеняло муниципальным органам власти и управляющих компаниям на предоставление недостоверных данных о состоянии многоквартирных домов, что, по мнению СП, «негативно отражается… на очередности проведения капремонта».

Кроме того, СП указала на систематическое включение в программы капремонта аварийных домов и ветхих зданий (первые подлежат сносу либо реконструкции, а ремонт вторых экономически нецелесообразен). По информации Счетной палаты, с 2017 по 2019 годы Фонд ЖКХ обнаружил более 10 тысяч таких домов.

Также СП отмечает, что до 20% запланированных работ по капремонту не выполняются из-за их недостаточной организации региональными операторами, длительности конкурсных процедур и срыва обязательств подрядчиками. Так, в 2018 году капремонт был проведен только в 78% запланированных домов.

Помимо этого, Счетная палата посетовала на недостаточную финансовую устойчивость региональных программ капремонта – к 1 января 2019 года общее финансовое обеспечение составляло лишь 55%. По словам Орловой, эта проблема обусловлена недостаточным размером взноса на капремонт, который платят граждане. «В большинстве регионов минимальный размер взноса на капремонт почти в два раза ниже экономически обоснованного размера», – сообщила аудитор, объяснив это тем, что регионы «устанавливают его с учетом доступности для граждан при существующем у них уровне доходов».

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и гендиректор Фонда ЖКХ Константин Цицин согласились с выводами Счетной палаты. Глава Минстроя назвал главную проблему в области капремонта – несбалансированность фондов. «Причин такого дефицита две. Во-первых, недостаточно установленный платеж. И вторая проблема – когда за счет фонда капремонта проводятся те работы, которые не входят в обязательный перечень – красивые фасады, подсветка и т.п.», – пояснил Якушев. В связи с этим, добавил министр, «мы сейчас провели анализ и дали свои рекомендации». «Регионы достаточно активно в этом плане работают и исправляются», – констатировал он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.11.19

Аренда жилья в Крыму остается одной из самых дорогих в России. / Ямальские газовики и нефтяники отчитались об объемах добычи. / Организации, созданной для строительства новой филармонии, бюджет выделит 145 млн рублей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»