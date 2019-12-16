«Глупость и безобразие»: в ОП раскритиковали идею расселения ветхого жилья через ипотеку

В Общественной палате РФ обрушились с критикой на предложение расселять людей из аварийного и ветхого жилья через ипотеку. Против этой идеи выступил глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам ОП Игорь Шпектор.

Эксперт назвал правильным решение федеральных властей переселять жителей разваливающихся домой в новые квартиры за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ. Соответствующая программа ранее была утверждена правительством и президентом.

Новое предложение, прозвучавшее из стен Госдумы, Шпектор счел бессмысленным и глупым. «Сваливать все на граждан через ипотеку – это просто очередная глупость», – цитирует главу комиссии ОП «Национальная служба новостей». «Никаких ипотек! Это безобразие!" – отрезал эксперт.

Шпектор полагает, что сейчас нужно акцентировать внимание на увеличении финансирования Фонда реформирования ЖКХ в связи с поступлением новых данных по объему ветхого и аварийного жилья. По его словам, «первоначально была допущена ошибка и занижено количество аварийного жилья».

«Было 11 млн кв. м, сейчас 15 млн кв. м, а по нашим укрупненным показателям это 24 млн кв. м. Это минимальное количество, – указал эксперт. По его мнению, при формировании финансирования из Фонда реформирования ЖКХ необходимо учитывать эту цифру.

Ранее депутаты комитета Госдумы по бюджету выступили с предложением расселять жителей аварийной и ветхой недвижимости в новые квартиры и дома с помощью жилищных кредитов. Соответствующая поправка к законопроекту правительства «О внесении изменений в Жилищный кодекс» направлена на отзыв вице-премьеру кабмина по вопросам строительства и регионального развития Виталию Мутко. В предлагаемой поправке говорится, что ставка по ипотеке для таких россиян должна составлять не более 3% годовых. При этом авторы инициативы считают, что Фонд содействия реформированию ЖКХ должен взять на себя обязательства по внесению первоначального взноса и значительной части периодических платежей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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