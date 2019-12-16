Аварийные дома хотят расселять с помощью ипотеки

Жителей аварийной и ветхой недвижимости хотят расселять в новые квартиры и дома с помощью жилищных кредитов. С таким предложением выступили депутаты комитета Госдумы по бюджету. Идею готовы поддержать в «Справедливой России» и ЛДПР. В КПРФ сомневаются, что у граждан таких домов есть деньги на оплату ипотеки.

Поправку к законопроекту правительства «О внесении изменений в Жилищный кодекс» направили на отзыв вице-премьеру кабмина по вопросам строительства и регионального развития Виталию Мутко, пишут «Известия». «Самое главное, что граждане смогут вселяться в новые квартиры сразу, минуя проживание в маневренном фонде и другие трудности», – говорится в документе.

Речь не идет о массовом предоставлении ипотечных кредитов россиянам, проживающим в аварийном фонде, так как там преимущественно живут малоимущие. «Однако ситуация могла бы в корне измениться, если бы Фонд содействия реформированию ЖКХ взял на себя обязательства по внесению первоначального взноса и значительной части периодических платежей», – уточняют депутаты.

В предлагаемой поправке говорится, что ставка по ипотеке для таких россиян должна составлять не более 3% годовых. А затраты на оплату жилищного займа должны быть ограничены: после уплаты ежемесячного взноса на семью должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.

Инициативу готовы поддержать в партиях «Справедливая Россия» и ЛДПР. В свою очередь коммунисты сначала хотят тщательно изучить поправку. «Я пока с этой поправкой не знаком. Какая может быть ипотека, если у россиян нет денег кроме как на то, чтобы заплатить за ЖКХ и купить продукты?» – заявил первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев.

В настоящее время расселение из аварийных домов проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». К 2024 году число переселенцев должно составить более полумиллиона человек. В 73 регионах к данному моменту по этапу 2019-2020 годов на эти цели было направлено 9,84 млрд рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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