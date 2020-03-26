Чиновница ответит в суде за самовольное распоряжение землями Астрахани

В Астрахани завершено расследование уголовного дела в отношении экс-начальника управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации города, которого обвиняют в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, в 2015 году в управление обратилась фирма, которая просила предоставить четыре земельных участка на улице Генерала Герасименко для строительства многоуровневой парковки. При этом участки расположены санитарно-защитной зоне, их использование для многоуровневых гаражей-стоянок запрещено.

Несмотря на это, обвиняемая в обход процедуры общественных слушаний подготовила проект решения и другие разрешительные документы, а затем лично представила и поддержала их на заседании думского комитета по экономическому развитию Астрахани. При этом злоумышленница умолчала, что в основной чертеж, внесено изменение территориальной зоны, которое не было предметом публичных слушаний и фактически комитетом не рассматривалось.

Далее чиновница приказала подчиненным сотрудникам подделать документы, в результате чего зона была изменена на производственную, позволяющую строительство многоуровневого паркинга. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Астрахань, Иван Гридин

Астрахань. Другие новости 26.03.20

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