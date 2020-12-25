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Пятница, 25 декабря 2020, 14:30 мск

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Ульяновские чиновники ответят за непригодные для проживания сирот новостройки

В Ульяновской области возбуждены уголовные дела по факту превышения должностных полномочий должностными лицами областного Минстроя и администрации Мелекесского района при сдаче трех домов для детей-сирот (ч.1 ст.286 УК РФ).

Как сообщили в СКР, установлено, что чиновники в 2017 году, превышая свои должностные полномочия, приняли решение о вводе в эксплуатацию трех домов для детей-сирот на улице Новая Майна. При этом при строительстве данных домов были допущены строительные нарушения. В частности речь идет о многочисленных трещинах в стенах, плесени, отсутствию бетонных стяжек под напольным покрытием, которые препятствуют проживанию граждан в квартирах. Расследование уголовного дела продолжается.

Ульяновск, Иван Гридин

Ульяновск. Другие новости 25.12.20

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