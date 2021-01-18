В России зафиксирован абсолютный рекорд по выдаче ипотеки в 2020 году

В 2020 году жители России взяли 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму 4,3 трлн рублей, что стало абсолютным рекордом для российского рынка жилья и ипотеки. Об этом сообщает аналитический центр компании «Дом.РФ».

По ее данным, объем ипотечного кредитования вырос на 35% в количественном выражении и на 50% – в денежном по сравнению с 2019 годом.

Беспрецедентный рост ипотечного кредитования в компании объяснили как снижением ставок по рыночным кредитам, так и запуском льготной ипотечной программы на новостройки под 6,5%.

При этом рекордный рост ипотеки, по мнению «Дом.РФ», не привел к образованию «пузыря»: ипотечное кредитование остается наиболее качественным сегментом рынка кредитования физлиц.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства отреагировать на рост цен на жилье из-за введения льготной ипотеки, чтобы не обесценивать усилия властей по обеспечению жильем большего количества граждан.

Аналитики «Дом.РФ» назвали основными причинами подорожания жилья превышение спроса над предложением в крупнейших агломерациях и увеличение цен на строительные и отделочные материалы, рост издержек на замещение иностранной рабочей силы.

Напомним, программа льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках под 6,5% годовых была запущена в апреле в качестве одной из мер по поддержке во время пандемии Covid-19. В октябре правительство продлило программу до 1 июля 2021 года.

По данным Дом.РФ, рост цен на новостройки в России по итогам девяти месяцев прошлого года составил 10,5%, половину повышения стоимости обеспечила льготная госпрограмма по ипотеке.

Согласно прогнозу деловеперов, подорожание «квадрата» в новостройках в 2021 году будет выше инфляции и составит 12%, а в Москве достигнет 20%.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.01.21

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