Рынок ипотеки в России поставил рекорд в январе

В России объем выданных ипотечных кредитов в январе 2021 года стал рекордным для этого месяца.

Согласно предварительной оценке «Дом.РФ» и Frank RG, всего было выдано 96 тысяч ипотечных кредитов на 265 млрд рублей. По сравнению с январем прошлого года рынок ипотеки вырос на 23% в количественном и на 40% в денежном выражении, приводит данные аналитиков «Российская газета».

Впрочем, объем январской ипотеки оказался вдвое ниже показателей декабря, когда было выдано займов на 560 млрд рублей. В «Дом.РФ» такую ситуацию объяснили долгими праздниками, отметив, что она является традиционной для января.

Глава Аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг при этом констатировал, что нынешний январь «показал результат, значительно превосходящий и выдачу прошлого января, и среднемесячные показатели ипотечного кредитования в 2019 году и ранее». Рекордные показатели он объяснил низкими ставками по ипотеке. На рынке они сейчас ниже, чем год назад, примерно на 1 процентный пункт и составляют примерно 7,85-8,05%. По словам эксперта, по рыночным условиям сейчас выдается около 70% всех ипотечных займов. Кроме того, добавил он, на рынке новостроек действуют ипотечные программы с госучастием, в том числе программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, которой год назад еще не было.

Гольдберг ожидает, что текущая динамика на ипотечном рынке сохранится в ближайшие месяцы, и «объемы выдачи по итогам первого квартала будут превосходить показатели за аналогичный период 2020 года».

По данным «Дом.РФ», в 2020 году в России зарегистрирован абсолютный рекорд по выдаче ипотеки: россияне взяли 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму 4,3 трлн рублей. Беспрецедентный рост ипотечного кредитования в компании объяснили как снижением ставок по рыночным кредитам, так и запуском льготной ипотечной программы на новостройки под 6,5%. При этом суммарная задолженность граждан по ипотечным займам по итогам 2020 года, по информации Банка России, увеличилась на 21%, превысив 9 трлн рублей.

Напомним, программа льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках под 6,5% годовых была запущена в апреле в качестве одной из мер по поддержке во время пандемии Covid-19. В октябре правительство продлило программу до 1 июля 2021 года.

Москва, Наталья Петрова

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