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NewDayNews.ru

Пятница, 7 мая 2021, 10:22 мск

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Сбербанк поднял ставки по ипотеке

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 0,4 процентных пункта от текущих базовых ставок. Условия для желающих взять кредит на жилье изменились 7 мая на фоне повышения Центробанком ключевой ставки.

«Так как два последних месяца повышается ключевая ставка Банка России, Сбербанк принял решение изменить условия по ряду своих продуктов», – цитирует представителя банка РБК.

По новым условиям при покупке квартиры на первичном рынке минимальная ставка вырастет до 8%, на вторичном рынке – до 8,1%. Если клиент внесет первоначальный взнос более 20% от стоимости жилья и у него будут основания воспользоваться особыми условиями от банка, то ставка составит 7,7%.

Изменения не коснутся программы «Господдержка-2020». А также клиентов, которым уже одобрили ипотеку: ставка останется прежней в течение 90 дней после положительного решения банка.

Как сообщал «Новый День», эксперты спрогнозировали рост ставок по ипотеке на вторичном рынке до 9-10% уже к концу года. Ставки по кредитам на новостройки составят 7,5-8,5%.

Москва, Наталья Рязанова

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