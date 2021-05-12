«Прорабатываем объем и формат»: Мишустин анонсировал продление льготной ипотеки

Правительство России работает над продлением программы льготной ипотеки для новостроек, которая завершается в середине текущего года. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом кабмина в Госдуме.

По словам главы правительства, более 470 тысяч россиян купили квартиры на выгодных условиях с помощью льготной ипотеки.

«В середине этого года программа завершается. По поручению президента правительство прорабатывает вопрос об объемах и формате ее продолжения», – сообщил Мишустин.

Как отметил премьер, благодаря в том числе ипотечным программам регионы избежали появления обанкротившихся застройщиков и обманутых дольщиков на фоне пандемии, ставшей серьезным вызовом для сферы строительства.

«В итоге в прошлом году ввод жилья составил более 80 миллионов квадратных метров, этот показатель был сопоставим с 2019 годом. Впервые в современной истории строительная отрасль пережила кризисные явления в экономике почти без потерь», – сказал Мишустин.

Как сообщал «Новый День», программа льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках под 6,5% годовых была запущена в апреле 2020 года по предложению президента РФ в качестве одной из мер по поддержке во время пандемии. Действие программы должно было завершиться в ноябре 2020 года. Однако в октябре правительство продлило программу до 1 июля 2021 года.

Программа позволяет взять льготную ипотеку на сумму до 12 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и до 6 млн рублей – в остальных регионах. Льготная ипотека спровоцировала резкий спрос и цены на недвижимость, что было особенно заметно в Москве и Санкт-Петербурге.

15 февраля президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России проработать вопрос о продлении программы до 2024 года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.05.21

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