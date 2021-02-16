Путин поручил рассмотреть продление программы льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России представить предложения о реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах. Соответствующее поручение он дал в ходе совещания по экономическим вопросам. Оно опубликовано на сайте Кремля.

«Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей», – говорится на сайте. Предложения должны быть представлены не позднее 31 марта. Ответственными назначены глава Центробанка Эльвира Набиуллина и премьер Михаил Мишустин.

Кроме того, кабмин рассмотрит возможность увеличения финансирования мероприятий по решению проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых была запущена в апреле 2020 года по предложению главы государства. Она позволяет взять льготную ипотеку на сумму до 12 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и до 6 млн рублей – в остальных регионах. Действие программы должно было завершится в ноябре 2020 года, однако ее продлили продлили до 1 июля 2021-го.

Льготная ипотека спровоцировала резкий спрос и цены на недвижимость, что было особенно заметно в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В связи с этим президент РФ призвал правительство отреагировать на необоснованный рост цен на жилье.

Москва, Иван Гридин

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