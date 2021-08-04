ВС РФ подтвердил право на изъятие единственного роскошного жилья должника

Верховный суд РФ подтвердил, что иммунитет на единственное жилье должника не является абсолютным. Судом установлены правила изъятия единственного жилого помещения у банкрота, передает «Интерфакс».

Вопрос изъятия должен обсуждаться на собрании кредиторов с участием должника, управляющего и заинтересованных лиц. Там же обсуждаются варианты жилья, которое предоставят банкроту взамен выставленного на торги.

Купить замещающее жилье могут кредиторы или финансовый управляющий из денег, полученных от продажи другого имущества банкрота. Выселять должника из роскошного жилья нельзя, пока не предоставлена замещающая квартира. А единственное жилье должно быть продано за такую сумму, чтобы произошло эффективное пополнение конкурсной массы.

Если гражданин стал банкротом из-за поручительства, то сначала нужно продать все имущество основного должника. Только потом можно изъять единственное жилье поручителя.

ВС РФ рассмотрел дело признанного банкротом хабаровского бизнесмена Владимира Балыкова, который был поручителем ООО «ВостокИнвест» перед Россельхозбанком. Долг гражданина составил 34,68 млн рублей, и Балыков прошел банкротство, а после оформил собственность на дом площадью 366,4 кв. м и прописался там.

Суды предыдущих инстанций увидели злоупотребление правом, но ВС РФ вернул дело на новое рассмотрение с учетом установленных им правил.

Как сообщал «Новый День», в конце апреля Конституционный суд РФ разрешил судам игнорировать иммунитет на единственное жилье, если должник не останется без пригодного для проживания места.

2 июля в торгов была продана единственная квартира обанкротившегося бизнесмена из Екатеринбурга в пользу его кредиторов. Это первый случай изъятия единственного жилья у должника.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 03.08.21

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