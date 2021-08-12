ЦБ видит признаки перегрева рынка недвижимости из-за роста цен

Рост цен на новую недвижимость показывает, что российский рынок близок к перегреву. Об этом предупредила директор департамента финстабильности Центробанка Елизавета Данилова в интервью газете «Известия».

«Мы также учитываем динамику цен на рынке недвижимости. И здесь появляются признаки перегрева: темп роста на первичном рынке жилья во втором квартале в годовом выражении составил 20,6%. В Москве этот показатель еще выше – 24%, в Санкт-Петербурге – 26%», – уточнила представитель регулятора.

По словам Даниловой, на фоне этого граждане вынуждены брать ипотеку на большую сумму, что увеличивает риски невыплаты задолженности. Рост ипотеки с низким первоначальным взносом и высоким показателем долговой нагрузки заемщика «вызывает обеспокоенность». «Это может привести к росту доли плохих кредитов в будущем», – отметила директор.

Кроме того, Данилова указала, что доля ипотеки с низким первоначальным взносом (10-20%) во втором квартале 2021 года на первичном рынке составила 46% против 40% годом ранее. В первом квартале 2020 года кредиты с первоначальным взносом от 10 до 20% составляли 27% выдач на первичном рынке.

«В 2018 году, когда Банк России также повышал надбавки по ипотеке, доля таких кредитов была 38% на первичном рынке и 43% на вторичном. Сейчас на вторичном рынке их доля, наоборот, ниже – 30%, то есть снижение обеспеченности кредитов характерно именно для первичного рынка», – пояснила представитель Центробанка.

Напомним, ранее Банк России решил ужесточить для банков условия выдачи ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом. Еще в апреле глава регулятора Эльвира Набиуллина предупредила о падении качества жилищных кредитов и необходимости вернуться к условиям, которые были до начала пандемии. С 1 августа 2021 года была повышена надбавка к коэффициентам риска по ипотечным займам, что увеличило нагрузку на капитал и сделало их менее привлекательными для банков.

Москва, Зоя Осколкова

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