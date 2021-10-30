Российские банки начали повышать ипотечные ставки

Российские банки начали поднимать ставки по ипотеке вслед за резким повышением ключевой ставки Центробанка до 7,5%. Некоторые кредитные организации уже пересмотрели ипотечные ставки, другие готовятся пойти на такой шаг в ноябре.

Так, два банка – «Россельхозбанк» и «Металлинвестбанк» – уже повысили стоимость обслуживания жилищных кредитов, пишет РБК. В Россельхозбанке минимальная ставка на покупку нового или готового жилья без учета льготных программ теперь составляет 7,95% после увеличения в среднем на 0,4 процентных пункта, а в «Металлинвестбанке» – 10,79% (ставки по ипотечным кредитам для первичного и вторичного рынка, рост на 0,5 п.п.).

Еще два банка повысят ипотечные ставки в ноябре: «МТС Банк» (8,05% годовых на новостройки и 8,25% – на вторичку) и «Абсолют Банк (9,59% годовых)». Первый пересмотрит условия в первую неделю ноября, а второй – к середине месяца, пишет издание со ссылкой на представителей финансовых организаций.

С 1 ноября ставки по ипотеке повысят Совкомбанк, Транскапиталбанк и «Ак Барс». Подъем ставок также планирует Альфа-банк. Представитель Альфа-банка сообщил, что окончательного решения по пересмотру ставок еще нет.

Ожидается, что повышение ставок затронет программы ипотеки на новостройки и вторичку, а также рефинансирование ипотеки.

Напомним, Банк России 22 октября повысил ключевую ставку в шестой раз в этом году. Ставка выросла на 75 базисных пунктов, до 7,5% годовых. Регулятор объяснил, что поднял ключевую ставки для борьбы с инфляцией, и допустил ее дальнейший рост.

По мнению экспертов, ЦБ, повысив ключевую ставку накануне локдауна, спровоцировал очередное повышение цен.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.10.21

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