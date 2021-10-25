«Почему они еще занимают свои должности?» Повышением ставки Банк России подтолкнул цены вверх

Банк России, повысив ключевую ставку накануне локдауна, спровоцировал очередное повышение цен, хотя официально финансовый регулятор заявляет, что таким образом борется с инфляцией. Как считают аналитики, действия Центробанка РФ в нынешних условиях выглядят слишком хаотичными, но при этом могут свидетельствовать о боязни российской элиты потерять власть. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что действия Банка России «похожи больше на истерию». «Российская экономика – это не тихая гавань. Если что-то начнется на международных рынках, российский рубль и действия ЦБ будут достаточно прагматичные. ЦБ будет защищать экспортно-ориентированные отрасли, и куда улетит рубль – здесь уже не приходится прогнозировать, а можно будет только радоваться, если купили валюту», – констатировал он.

«Тот же самый Решетников, Минэкономразвития, впрямую заявляет, что вполне вероятны «черные лебеди» так называемые – то есть, малопрогнозируемые события, которые могут привести к существенным изменениям на рынках. В этом отношении рисков достаточно много. Действия ЦБ представляются несколько хаотичными. Мы являемся заложниками и тех событий, которые происходят на международных рынках и той политики, которую проводит наш ЦБ», – пояснил Кабаков.

Финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко со своей стороны отметил, что у действий ЦБ есть «глубинные причины». «Наша отечественная элита – они помнят, что такое высокая инфляция и к чему это приводит. Мы прекрасно знаем, что высокая инфляция всегда является предвестником смены элит. Она всегда показывает, что элиты теряют свою власть. Наши элиты прекрасно помнят, когда была высокая инфляция и что происходило в начале 90-х», – уточнил он.

При этом эксперт обратил внимание, что повышение ключевой ставки перед локдауном потянуло цены вверх с новой силой. «Госпожа Набиуллина подняла процентную ставку как раз под локдаун. Они таким образом нас всех приучают к более высокой инфляции. То есть, они нам рассказывают, что, с одной стороны, они с этой инфляцией борются, с другой стороны, я думаю, многие из нас заметили, что цены двинули наверх перед локдауном… Все друг друга пугают, что это не на десять дней, а больше, а где-то в регионах говорят, что вообще до Нового года могут закрыть. Ну вот, мы вам сейчас цены загоним, потому что вы все равно купите – а вдруг потом дефицит будет. А раз цены поднимут, это и есть та самая инфляция», – подчеркнул Левченко.

«Это классические стагфляционные процессы, в вероятность которых госпожа Набиуллина сказала, что не верит. Извините, госпожа Набиуллина, а не ваши ли слова еще в начале года о том, что инфляция не будет до таких значений, и что она совсем временная. Ну и где ваши компетенции тогда?.. Почему они еще занимают свои должности?» – заключил финансовый аналитик.

Москва, Мария Соколова

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