Вторичное жилье в России подорожало на 19-24% за год

Стоимость жилья на вторичном рынке продолжает расти на фоне постоянного спроса. В годовом выражении квадратный метр подорожал на 19% в среднем по России, подсчитали в Сбере.

В октябре медианная стоимость квадратного метра вторичного жилья поднялась до 65 тыс. рублей (55 в прошлом октябре). В Москве подорожание составило 24,5%: со 190 тыс. рублей за квадрат в октябре 2020 года до 237 тыс. в нынешнем.

Ситуация не одинакова в различных субъектах. В ряде регионов цены могут снизиться на вторичное жилье низкого качества. Но в субъектах с большим оттоком населения жилье в последние пять лет почти не строят. Из-за ограниченного предложения жилье на вторичном рынке не дешевеет.

По данным Сбера, новоселы из других регионов берут ипотеку только в 20 регионах. Жители 66 областей чаще берут ипотеку для покупки жилья в других регионах.

«В восьми из них: Мурманской и Магаданской областях, Карачаево-Черкесской и Чеченской республиках, Ненецком АО, Тыве и на Камчатке, отток почти не балансируется притоком новых жителей из других субъектов РФ», – пояснил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв.

Напомним, в середине сентября Россия поднялась с 14-й строчки на 10-ю в мировом рейтинге стран, в которых растут цены на жилье. Цены на квартиры в большинстве регионов выросли на 14,4%.

В октябре лидером по подорожанию вторичного жилья среди крупных городов России стал Краснодар. Там квадратный метр за месяц прибавил в цене 15,55%, до 82,6 тыс. рублей. В топ-5 вошли Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань и Москва.

Москва, Наталья Рязанова

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