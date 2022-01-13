Правительство обдумывает расширение программы льготной ипотеки

Льготная ипотека помогла привлечь деньги на рынок жилья при растущей ключевой ставке, считает вице-премьер России Марат Хуснуллин. Правительство рассматривает вариант расширения программы на другие категории россиян.

Власти использовали льготную ипотеку как регулятор для рынка недвижимости.

«Рост ставки Центробанка ставит определенную угрозу для развития этого рынка. Ставку подняли, ипотеку мы понизили – деньги пришли на рынок. Сейчас ситуация более сложная, но мы должны искать механизмы, как из этого выходить. Может быть, расширять льготные категории граждан», – сказал Хуснуллин на полях Гайдаровского форума.

Он добавил, что 47% россиян даже на льготных условиях не смогут купить жилье в ипотеку. Эта часть населения обратится к рынку арендного жилья, и правительство предпримет шаги для развития социального найма. Популярность аренды сохраняется у всех слоев населения за счет мобильности многих россиян. Так, 30% опрошенных граждан готовы сменить регион проживания.

В конце ноября Центробанк выступил против продления программы льготной ипотеки для новостроек. Регулятор напомнил о других программах, которые помогут россиянам осилить покупку жилья.

По итогам 2021 года объем ипотечного кредитования в России достиг рекордных 5,69 трлн рублей. Сумма выданных кредитов на жилье на 25% превысила показатель 2020 года.

Москва, Наталья Рязанова

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