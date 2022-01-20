Аналитики высчитали доход для покупки жилья в Москве

Ипотека на однокомнатную квартиру в Москве доступна для россиян, которые зарабатывают в месяц не менее 104 тыс. рублей. Год назад для оформления жилищного кредита достаточно было получать 84 тыс. рублей ежемесячно, подсчитали в рейтинговом агентстве НКР.

Такой доход без учета расходов на домохозяйство нужен для оформления кредита под 10% годовых на 25 лет с первоначальным взносом в 20%. Годом ранее ипотеку можно было взять по ставке 7,4% и отдавать банку 70% заработка.

По данным аналитического центра «Циан», на середину января однокомнатная квартира в столице в среднем стоит 10,5 млн рублей в новостройке и 10,4 млн рублей на вторичном рынке.

В Финансовом университете при правительстве России подсчитали, что на нужды домохозяйства в месяц требуется 25-30 тыс. рублей. При этом, средний заработок в Москве без учета топ-менеджеров составляет 65-70 тыс. рублей, а с учетом руководящего звена – 90-100 тыс. рублей, приводят данные «Известия».

Как сообщал «Новый день», средняя стоимость квадратного метра в столичных массовых новостройках в октябре достигла рекордного уровня – 300 тыс. рублей. При этом, стоимость жилья на вторичном рынке в 2021 году подскочила на 19% – до 82,7 тысячи рублей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»