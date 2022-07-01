В России хотят запретить льготную ипотеку на студии и «однушки»

В Счетной палате России предложили исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ ипотеки с государственной поддержкой. Об этом сообщила аудитор СП Наталья Трунова.

Согласно позиции контрольного ведомства, государство не должно поддерживать спрос на некомфортные типы жилья и тем самым способствовать росту предложения таких типологий. Трунова обратила внимание на то, что в большинстве случаев при покупке «однушки» за счет ипотеки с господдержкой семья в дальнейшем «лишается возможности улучшить свои жилищные условия»

Более того, указала аудитор, это оборачивается ростом доли однокомнатных квартир и студий на рынке жилья как наиболее часто покупаемых.

По мнению Труновой, предложенное Счетное палатой изменение правил предоставления ипотеки может изменить структуру предложения на рынке жилья, а также улучшить комфортность условий проживания граждан. Льготные ипотечные программы «должны улучшать жилищные условия граждан в соответствии с принципом комфортного проживания – отдельная комната каждому члену семьи», – резюмировала Трунова.

Напомним, 22 июня правительство России снизило ставку по программе льготной ипотеки на новостройки с 9% до 7%. Согласно данным Центробанка РФ, в мае российские банки выдали 36,6 тыс. ипотечных кредитов, что стало минимумом с 2018 года. В денежном измерении объем снизился до 139,7 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

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