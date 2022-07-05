Россияне массово кинулись за ипотекой

Число заявок на ипотеку взлетело после снижения ставки по льготному займу на жилье. Новосибирск, Уфа и Казань держат лидерство среди крупных городов, следует из данных исследования компании «Этажи».

В среднем число заявок выросло на 32% за первые две недели действия новых условия ипотеки. В Новосибирске прирост составил 74%, Уфе – 70%, Казани – 58%, Краснодаре – 43%, Самаре – 41%. В Красноярске и Тюмени число заявок на ипотеку увеличилось на 40%, Омске – на 33%, Перми – на 26%, Москве и Санкт-Петербурге – на 21%, приводят данные «Известия».

Специалисты отметили, что многие россияне ждали снижения ставки по льготной ипотеке и в первой половине июня отложили покупку. Теперь спрос на кредиты резко вырос и продолжает идти вверх во всех сегментах рынка.

Правительство РФ 22 июня снизило ставку по программе льготной ипотеки на новостройки с 9 до 7%. Целью этой меры было помочь россиянам купить жилье, а также поддержать строительный сектор.

По итогам мая количество выданных ипотечных кредитов достигло минимума с 2018 года. По сравнению с апрелем показатель упал на 25,9%.

Москва, Наталья Рязанова

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